17:54 04.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве до седьмого июля ограничат вход на одну из станций метро

Киевский метрополитен внес изменения в работу из-за массового наплыва пассажиров-посетителей музыкального фестиваля Atlas Weekend.

В Киеве до седьмого июля ограничат вход на одну из станций метро

Так, с 4 по 7 июля станция метрополитена "Выставочный центр" будет ограничена на вход во избежание давки. В то же время точное время перекрытия не сообщается.

Во избежание давки и накопления пассажиропотока на платформе станция "Выставочный центр" будет ограничиваться на вход для безопасности перевозки людей, - говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля стартовал фестиваль Atlas Weekend. Фест в этом году будет шестидневный с 3 по 8 июля. Принимает фестиваль киевский экспоцентр ВДНХ.


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