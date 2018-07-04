В Киеве до седьмого июля ограничат вход на одну из станций метро

Так, с 4 по 7 июля станция метрополитена "Выставочный центр" будет ограничена на вход во избежание давки. В то же время точное время перекрытия не сообщается.

Во избежание давки и накопления пассажиропотока на платформе станция "Выставочный центр" будет ограничиваться на вход для безопасности перевозки людей, - говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля стартовал фестиваль Atlas Weekend. Фест в этом году будет шестидневный с 3 по 8 июля. Принимает фестиваль киевский экспоцентр ВДНХ.