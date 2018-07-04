Киев вошел в топ-100 столиц с наиболее развитой автомобильной инфраструктурой

Документ о получении членства мэру столицы Виталию Кличко передал заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль. Он подчеркнул, что киевские власти продолжают радовать своими успехами европейских партнеров в области развития транспортной инфраструктуры.

Столичный мэр подчеркнул, что ремонт дорог является одним из основных направлений усилий столичной власти. И только за последние четыре года в Киеве было капитально отремонтировано более 667 километров столичных автодорог и проездов, а это почти 40 процентов от общей протяженности дорог в столице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Киев признали самым дешевым среди крупнейших городов Европы. Таким образом, по уровню столица Украины заняла 73 место. Меньше чем в Киеве зарабатывают в индонезийской Джакарте, индийских Нью-Дейли и Мумбаи и египетском Каире.