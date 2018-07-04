Грузовик Укрпочты по Киеву на ходу растерял посылки – ФОТО

Отмечается, что грузовик возле железнодорожного моста на Липковского так летел, что водитель даже не заметил, как вылетел контейнер с чьими-то отправлениями, и поехал дальше.

Однако неизвестно сколько еще посылок растерялось по дороге. В комментариях к публикации представители Укрпочты заявили, что уже разбираются в ситуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.