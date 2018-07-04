12:41 04.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198117:nastya

Грузовик Укрпочты по Киеву на ходу растерял посылки – ФОТО

В Соломенском районе столицы грузовик Укрпочты растерял половину своих посылок, однако авто во время движения ехало не останавливаясь.

Грузовик Укрпочты по Киеву на ходу растерял посылки – ФОТО

Отмечается, что грузовик возле железнодорожного моста на Липковского так летел, что водитель даже не заметил, как вылетел контейнер с чьими-то отправлениями, и поехал дальше.

Однако неизвестно сколько еще посылок растерялось по дороге. В комментариях к публикации представители Укрпочты заявили, что уже разбираются в ситуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.


Поделиться
Читайте также:
 
Парубий подписал президентский закон о валюте Порошенко поздравил американцев с Днем независимости - ФОТО НБУ разрешил российским санкционным компаниям пополнять украинский бюджет Эксперты снова пророчат мировой финансовый кризис
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив