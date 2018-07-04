Грузовик Укрпочты по Киеву на ходу растерял посылки – ФОТО

В Соломенском районе столицы грузовик Укрпочты растерял половину своих посылок, однако авто во время движения ехало не останавливаясь.
Отмечается, что грузовик возле железнодорожного моста на Липковского так летел, что водитель даже не заметил, как вылетел контейнер с чьими-то отправлениями, и поехал дальше.
Однако неизвестно сколько еще посылок растерялось по дороге. В комментариях к публикации представители Укрпочты заявили, что уже разбираются в ситуации.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.