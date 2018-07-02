В Киеве на час продлят работу метрополитена

Изменения в графика вынуждены принять из-за того, что в столице 3 июля начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы AtlasWeekend. На акции гостей ждет десять сцен, около 30 различных зон (аттракционы, бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др.), а также десять баров.

"С 03.07.2018 на 04.07. 2018 работп подземки будет продлена на 1:00. Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 июля в центре столицы будет ограничено движение общественного транспорта. Будут изменены схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам 24 и 114, а также троллейбусов №6, 16 и 18. Также на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18.