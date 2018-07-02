Музеи Киева в июле можно будет посетить бесплатно

Так, в июле бесплатно посетить музеи можно будет 2,3,4,5,10, 19,20,29 июля.

Кроме того, на постоянной основе работают бесплатно:

- Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

- Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Отмечается, что нужно предварительно уточнять условия посещения, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.)

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Британского музея египтологии обнаружили на теле одной из мумий древнейшие татуировки. Так, находка была обнаружены на телах Гебеленских мумий, которые проживали на территориях Египетского додинастического периода между 3351 и 3017 годами до нашей эры.