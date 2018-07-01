В КГГА предупредили киевлян об изменении графика работы столичного транспорта

Будут изменены схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам 24 и 114, а также троллейбусов №6, 16 и 18. Также на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18.

Троллейбусы маршрута №6 будут курсировать по следующему маршруту: ул.Юрия Кондратюка - ул.Маршала Рокоссовского - ул.Полярная - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - станция метро "Лукьяновская".

Троллейбусы маршрута №16 будут двигаться по ул.Академика Щусева - ул.Рижская - ул.Дорогожицкая - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский мост.

Кроме того, будет перекрыто движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду - от перекрестка с ул.Владимирской до перекрестка с ул.Малой Житомирской и от перекрестка с ул.Рейтарской до перекрестка с ул.Большой Житомирской.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столичная власть 1 июля перекроет Софийскую площадь. В связи с этим городсике власти внесли изменения в движение транспорта в центре столицы.