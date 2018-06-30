10:54 30.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве водитель иномарки снес дерево и заборы

В субботу, 30 июня, в Киеве на Голосеевском проспекте произошло серьезное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве водитель иномарки снес дерево и заборы

По предварительной информации, Audi двигалась со стороны Демеевской площади по Голосеевскому в сторону Одесской площади. По неизвестной причине автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в столб, потом снес ограждение, дерево.

После этого машину отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречную полосу. Части автомобиля и забора разбросаны по проезжей части и зеленой зоне. Сама Audi получила серьезные повреждения. Ее капот лежит за пределами тротуара.

В результате ДТП водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествия ДТП) на трассе Кие-Чоп с участием двух автомобилей. В результате инцидента шесть человек получили многочисленные травмы. 


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