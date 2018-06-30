В Киеве "гастролирующие" воры пытались обокрасть киевлянина

В Шевченковском районе столицы правоохранители задержали группу воров, которые пытались отобрать сумку с деньгами у киевлянина. Об этом передает отдел коммуникации полиция Киева.
Пострадавший обратился в полицию спустя 30 минут после инцидента. Мужчина рассказал, что возвращался домой, когда к нему подбежали трое незнакомцев. Один из них начал душить, другие вырвали из рук сумку с вещами и пытались убежать.
Задержать дерзких преступников ему помогли обычные прохожие, которые повалили бегущих мужчин на землю, слегка поколотив злоумышленников.
Правоохранители задержали воров в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались 31-летний житель Черниговской области и 28-летний житель Днепропетровской области.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранительные органы объявили план-перехват с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства.