08:00 30.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве "гастролирующие" воры пытались обокрасть киевлянина

 В Шевченковском районе столицы правоохранители задержали группу воров, которые пытались отобрать сумку с деньгами у киевлянина. Об этом передает отдел коммуникации полиция Киева.

В Киеве

Пострадавший обратился в полицию спустя 30 минут после инцидента. Мужчина рассказал, что возвращался домой, когда к нему подбежали трое незнакомцев. Один из них начал душить, другие вырвали из рук сумку с вещами и пытались убежать. 

Задержать дерзких преступников ему помогли обычные прохожие, которые повалили бегущих мужчин на землю, слегка поколотив злоумышленников. 

Правоохранители задержали воров в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались 31-летний житель Черниговской области и 28-летний житель Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранительные органы объявили план-перехват с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства. 


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