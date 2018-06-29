В Киеве дерево дважды упало на один и тот же автомобиль - ФОТО

В четверг, 28 июня, в Соломенском районе столица на авто упало дерево.
К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Николая Василенко.
При этом владелец помятой Škoda Fabia рассказал, что это уже не первый случай. В мае ветка с этого же дерева уже повреждала его автомобиль.
По его словам, машина была припаркована возле гаражей. Он уже собирался выходить из машины, но замешкался в телефоне, в этот момент на крышу машины упала ветка.
Тогда Škoda сильно пострадала. Мужчина буквально несколько дней назад забрал ее из ремонта и сегодня ситуация снова повторилась.
К счастью, в этот раз основной удар пришелся на крышу близстоящего гаража. На место сразу же вызвали спасателей. Также, чтобы приподнять с авто обломанные ветки, пришлось вызывать кран. По предварительным подсчетам новый ремонт автомобиля может обойтись владельцу в 300 долларов.
Теперь мужчина намерен подавать в суд на представителей коммунального предприятия, поскольку упавшее дерево давно было аварийным и жильцы не раз сообщали об этом в профильные службы, - заверил он.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Киеве дерево убило женщину.