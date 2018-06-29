Столичные власти решили изменить систему финансирования детских садов

Сообщается, что на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта инициативу поддержало большинство депутатов горсовета.

Планируется, что финансирование будет выделяться не для заведения, а для содержания конкретного ребенка в детсаду любой формы собственности. Такой подход позволит уменьшить очереди в садики и, с помощью здоровой конкуренции, улучшить качество услуг.

На данный момент проект решения разработан и в общем контексте уже утвержден членами комиссии. Однако, для того, чтобы его начали воплощать в жизнь, проект должны еще утвердить депутаты Киевсовета. Вероятно, что к процессу подачи законопроекта в зал депутаты вернуться уже в сентябре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичная компания " Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Национальной компании "Нафтогаз Украины".