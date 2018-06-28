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Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем Конституции

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил всех украинцев с Днем Конституции.

Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем Конституции

Он, в частности, отметил важность того, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларациями, а реально работали на благо граждан Украины. Как сказано в поздравлении, опубликованном в четверг, 28 июня, на официальном сайте Кличко, Украина проходит через сложные испытания, отстаивая свою государственность и независимость.

Очень важно демонстрировать и нашим гражданам, и всему миру, что мы - правовое европейское государство. Государство, которое создает демократическое общество, работает над повышением стандартов жизни. И неуклонно придерживается демократических прав и свобод граждан, - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что первая украинская Конституция Пилипа Орлыка была упорядоченная более 300 лет назад. И одной из первых в Европе и в мире создала демократические стандарты разделения властей в управлении между законодательной, исполнительной и судебной ветвями.

Виталий Кличко отметил, что принятие новой украинской Конституции в 1996 году стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня с праздником украинцев поздравили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.


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