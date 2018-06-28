В центре Киева столкнулись две легковушки, водитель госпитализирован - ФОТО

В результате аварии водитель одной из них попал в больницу. Как сообщают очевидцы. Дорожно-транспортное происшествие произошло на бульваре Дружбы народов.

Тут по неизвестным пока причинам столкнулись Mitsubishi Lancer и Geely. По предварительной информации, Lancer спускался с Печерского моста, а Geely ехал в направлении моста Патона и начал резко менять полосу движения.

Lancer стукнул Geely, который в итоге вылетел в столб. Отмечается, что водитель был не пристегнут. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня на проспекте Победы Volkswagen разбил три маршрутки. К счастью среди людей никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, авария произошла днем возле метро "Житомирская". Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие - неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса.