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В центре Киева столкнулись две легковушки, водитель госпитализирован - ФОТО

В Киеве в четверг, 28 июня, в центре города произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В центре Киева столкнулись две легковушки, водитель госпитализирован - ФОТО

В результате аварии водитель одной из них попал в больницу. Как сообщают очевидцы. Дорожно-транспортное происшествие произошло на бульваре Дружбы народов.

Тут по неизвестным пока причинам столкнулись Mitsubishi Lancer и Geely. По предварительной информации, Lancer спускался с Печерского моста, а Geely ехал в направлении моста Патона и начал резко менять полосу движения.

Lancer стукнул Geely, который в итоге вылетел в столб. Отмечается, что водитель был не пристегнут. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня на проспекте Победы Volkswagen разбил три маршрутки. К счастью среди людей никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, авария произошла днем возле метро "Житомирская". Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие - неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса.


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