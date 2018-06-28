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В Киеве пьяный водитель протаранил три маршрутки - ФОТО

В четверг, 28 июня, на столичном проспекте Победы Volkswagen разбил три маршрутки.

В Киеве пьяный водитель протаранил три маршрутки - ФОТО

К счастью среди людей никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, авария произошла днем возле метро "Житомирская".

Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие - неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса.

На момент аварии во всех маршрутках находились пассажиры, однако пострадавших - нет.

После столкновения из Volkswagen выбежало трое человек. Полиция и задержала все и мужчины оказались с признаками алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в четверг, 28 июня, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семь человек.


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