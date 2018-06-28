В Киеве наградили лучших столичных архитекторов - ФОТО

Почетной грамотой главы правления, также благодарностями за высокий профессионализм и значительные трудовые достижения были награждены: Нина Радуга, Оксана Гемзюк, Яна Чекина и Елена Илюшенко. Отдельные дипломы были вручены главным архитекторам товарищества Олега Ревы и Олеси Беренок.

Высокие награды архитекторам вручил вице-президент компании Василий Дудурич, который отметил высокую мотивацию специалистов, создающих каждый день сооружения, где годами будут работать и жить киевляни.

Стоит отметить, что Всемирный день архитектуры установлен в 1985 году в первый понедельник июля Международным союзом архитекторов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала главного архитектора Василькова за взятку.