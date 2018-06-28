Столичная полиция задержала похитителей сына финансового атташе Ливии - ФОТО

Злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Как сообщил в четверг, 28 июня, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, мотивом преступления стал выкуп.

Он также рассказала, что столичная полиция в течение двух суток проводила следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух мужчин, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги.

Сейчас расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения, - пояснил Крищенко, добавив, что злоумышленники четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего.

Следователи открыли два уголовных дела по статьям Незаконное лишение свободы или похищение человека и Вымогательство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 25 июня 2018 года похитили гражданина Республики Ливия. Похищенным оказался сын финансового атше Ливии. В полицию сообщение о похищении мужчины на улице Тургеневской поступило от свидетелей.