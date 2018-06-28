14:56 28.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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До конца июля в столице отключат аналоговое телевидение

С начала июля начинается постепенное отключение аналогового телевидения.такие действия предусмотрены планом использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.

До конца июля в столице отключат аналоговое телевидение

Согласно документу, в Киеве и Кировоградской области аналоговый сигнал окончательно должны отключить до 31 июля.

В остальных областях переход к цифровому телевидению предстоит до 31 августа 2018 года. В Кабмине объяснили, что выполнение этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и свободный доступ граждан к информации.

Поэтому киевлянам уже в течение июля следует позаботиться о соответствующем оборудовании, если они не хотят остаться с августа без доступа к телевидению.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Ольга Герасимюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В своем заявлении она отметила, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".


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