В столице задержали двух вандалов, которые пытались "отпилить" часть памятника - ФОТО

В дежурную часть поступило сообщение, что на улице Червонозаводской двое неизвестных ломают памятник. По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа района. Во время отработки информации неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили правонарушителей.

Злоумышленники признались правоохранителям, что похищенные элементы памятника планировали сдать на металлолом и получить за это деньги. В них также изъяли орудие совершения преступления.

Теперь преступникам грозит статья за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичной улице Ивана Франко, неизвестные лица изувечили мемориальную доску, посвященную известному дирижеру Натану Рахлину.