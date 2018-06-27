15:16 27.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве супруг пытался зарезать собственную жену

В Дарницком районе столице семейная ссора переросла в кровавую поножовщину. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

В Киеве супруг пытался зарезать собственную жену

По предварительной информации, между супругами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и ударил женщину в живот.

Мужчина признался, что на почве ревности у него с женой возник конфликт, в разгар которого он схватился за нож. После содеянного мужчина вызвал "скорую" и полицию. С травмой живота 38-летнюю киевлянку доставили в больницу, а ее благоверного в управление полиции.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Боярке в Киевской области молодой человек зарезал своего односельчанина. Правоохранители задержали преступника в течении часа, тот сопротивлялся и пытался сбежать через окно. В местном отделении полиции установили, что убийца уже ранее отбывал наказание за хранение наркотических веществ и кражу.


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