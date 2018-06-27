Неизвестный сообщил о минировании здания Высшего совета правосудия - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия, 27 июня.

Отметим, сейчас на месте работают эксперты-взрывотехники, а также сотрудники полиции, пожарные и медики.

"От кого поступило сообщение пока неизвестно", - говорится в сообщение.

Кстати, сегодня в Высшем совете правосудия запланировано проведение заседаний Первой и Третьей дисциплинарных палат.

О ходе Национальной полиции "УРА-Информ" будет сообщать дополнительно

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы заминировали железнодорожную станцию "Караваевы Дачи".