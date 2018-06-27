12:31 27.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Неизвестный сообщил о минировании здания Высшего совета правосудия - ФОТО

В украинской столице на улице Студенческой неизвестный сообщил о "минировании" помещения Высшего совета правосудия. Коллектив срочно эвакуирован из  из здания. 

Неизвестный сообщил о минировании здания Высшего совета правосудия - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия, 27 июня.

Отметим, сейчас на месте работают эксперты-взрывотехники, а также сотрудники полиции, пожарные и медики.

"От кого поступило сообщение пока неизвестно", - говорится в сообщение.

Кстати, сегодня в Высшем совете правосудия запланировано проведение заседаний Первой и Третьей дисциплинарных палат.

О ходе Национальной полиции "УРА-Информ" будет сообщать дополнительно

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы заминировали железнодорожную станцию "Караваевы Дачи".


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