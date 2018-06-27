18:53 27.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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День Конституции: на двух столичных проспектах ограничат движение транспорта

С 28 июня до 1 июля в украинской столице, на проспектах Бажана и Броварском частично будет ограничено движение транспорта. 

День Конституции: на двух столичных проспектах ограничат движение транспорта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Отметим, 28 июня с 8:00 до 22:00 часов перекроют движение по улице Крещатике. При этом, частична останка транспорта будет на этом участке и 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов.

При этом, с первого июля с 20:00 до 24:00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

В связи с этим коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация намерена уже до августу закончить обустройство наземного транспорта системой электронного билета.


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