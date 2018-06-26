В центре Киева перекроют движение транспорта

Вместе с тем общественный транспорт будет курсировать расписанию. Как сообщает патрульная полиция столицы, 1 июля с восьми часов вечера до полуночи будет запрещено движение всех видов транспортных средств на Владимирским проездом от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской и по улице Владимирской от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской.

Также будет перекрыто движение по улице Крещатик:

- 28 июня с 8:00 до 22:00 часов

- 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов

- 1 июля с 10:00 до 20:00.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 10 апреля ограничили движение по Набережному шоссе - от Почтовой площади до моста Метро.