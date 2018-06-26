Столичная власть 1 июля перекроет Софийскую площадь

В воскресенье, 1 июля, в девять часов вечера на Софийской площади состоится концерт с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.

В связи с этим столичная власть внесла изменения в движение транспорта в центре столицы.

Как сказано в распоряжении Киевской городской государственной администрации, в частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской) и на улице Владимирской (от перекрестка с Рейтарской до перекрестка с Большой Житомирской) во время концерта начиная с восьми часов вечера и до полуночи в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

В КГГА также отметили, что в рамках международного проекта "Пути дружбы" в Киеве 1 июля прозвучит поэма для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда "Портрет Линкольна". Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.

В грандиозном концерте на Софийской площади примут участие Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный Маэстро Риккардо Мути из лучших молодых исполнителей Италии, симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, Камерный хор "Кредо", Ансамбль классической музыки им. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского, а также 25 молодых исполнителей из города Мариуполя. Хормейстер Большого сводного хора - Богдан Плиш.

Украину будет представлять, в частности, одна из лучших современных оперных певиц Людмила Монастырская (сопрано), солистка Национальной оперы Украины и приглашена солистка ведущих театров мира - "Ла Скала" (город Милан), "Метрополитен-Опера" (город Нью-Йорк), "Ковент-Гарден" (город Лондон) и известный украинский бас Сергей Магера.

Также на Софийской площади прозвучит мировой шедевр от Джузеппе Верди ("Stabat Mater" до "Te Deum" и к "Набукко"). Мероприятие состоится при содействии столичной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве запланирован ряд новых плановых отключений водоснабжения с 25 по 27 июня. Об этом сообщает "Киевводоканал" в Facebook. Как известно, водоснабжение будет отключено из-за ремонта.