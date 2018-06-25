В столице опять прорвало канализационную трубу

Сотрудники предприятия в тот же день отправились проводить ремонтно-восстановительные работы на повржеденный учаток. Движение и воду в ближайших районах временно перекрыли.

Проведение ремонтных работ усложняется тем, что на месте аварии растет дерево, а также размещен киоск. На данный момент с владельцем киоска решается вопрос о возможном демонтаже.

Автоцистерны предприятия с питьевой водой находятся по адресам: улица Вацлава Гавела, 69; проспеки Отрадный, 28а; улица Новополевая, 45; проспект Комарова, 3.

Коммунальщики просят граждан и автомобилистов заблаговременно планировать свой маршрут передвижения в центр города по этому участку дороги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее КП " Киевводоканал" предупредил киевлян, что перекроет часть улицы Борщаговская в связи с проведением плановой замены канализационных труб. В этом районе будет проведена реконструкцияканализационного коллектора на улице Борщаговской (камера в районе Воздухофлотского моста) в Соломенском районе.