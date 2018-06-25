17:39 25.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве похитили сына ливийского дипломата, введен план "Перехват" - ФОТО

В понедельник, 25 июня, в украинской столице на улице Тургеневской неизвестные люди похитили сына дипломата. Сейчас правоохранители ввели план "Перехват".

В Киеве похитили сына ливийского дипломата, введен план

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции столицы.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Volkswagen Golf темного цвета и уехали с места происшествия в неизвестном направлении. По предварительным сведениям, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Республики Ливии.

На место происшествия сразу прибыли полицейские патрули и следственно-оперативная группа.

"В столице ввели план "Перехват", - гласит сообщение.

Следователи начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранительные органы объявили план "Перехват" с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства.


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