В Киеве похитили сына ливийского дипломата, введен план "Перехват" - ФОТО

В понедельник, 25 июня, в украинской столице на улице Тургеневской неизвестные люди похитили сына дипломата. Сейчас правоохранители ввели план "Перехват".
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции столицы.
Как отметили сотрудники правоохранительных органов, двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Volkswagen Golf темного цвета и уехали с места происшествия в неизвестном направлении. По предварительным сведениям, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Республики Ливии.
На место происшествия сразу прибыли полицейские патрули и следственно-оперативная группа.
"В столице ввели план "Перехват", - гласит сообщение.
Следователи начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранительные органы объявили план "Перехват" с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства.