21:15 25.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция нашла похищенного сына атташе Ливии

В Киеве полиция разыскивает неизвестных, которые в понедельник, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия.

Столичная полиция нашла похищенного сына атташе Ливии

В посольстве Республики в Украине сообщили, что пострадавший является сыном финансового атташе. При этом источник посольстве добавил, что официальная информация по этому поводу появится завтра.

В свою очередь в столичной полиции уже установили местонахождение похищенного. Как написал на своей страничке в Facebook начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полицейские нашли похищенного в Шевченковском районе.

Гражданин Ливии получил незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники.

На данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице на улице Тургеневской неизвестные люди похитили сына дипломата. Правоохранители ввели план "Перехват".


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