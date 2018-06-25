КГГА изменили движение троллейбуса №27

Все заезды и выезды троллейбусов будут скорректированы и опубликованы заранее на официальном сайте.

Изменения графика движения транспорта начнется уже сегодня. С 23.00 24 июня до 6.00 25 июня вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов №№25, 27, 30. Такие мероприятия власти вынуждены предпринять в связи с незаконченными работами "Киевавтодора" по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Елены Телиги на участке от улицы Ольжича до улицы Степана Бандеры.

Популярный троллейбус №27 будет курсировать между станцией "Киев-Волынский" и станцией метро "Дорогожичи", маршрут №30 - от улицы Милославской до железнодорожной станции "Зенит" и от улицы Кадетский гай до станции метро "Дорогожичи"

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно КП " Киевпастранс" временно закрыла движение трамваев маршрута №3. Трамваи маршрута №1 будут курсировать по собственному графику без изменений.