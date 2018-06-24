В Киеве неизвестные сообщили о минировании железнодорожной станции - ФОТО

На линию "102" около 20:00 поступила информация о минировании вокзала. Сейчас на месте станции работают патрульная полиция, скорая помощь, эксперты-криминалисты, бойцы ГСЧС, кинологи и пиротехники. Правоохранители и профильные сотрудники провели эвакуацию сотрудников станции и пассажиров.

Покамест никаких посторонних и взрывоопасных предметов на станции найдено не было. Принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по окончании проверки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице " заминировали" Соломенский суд. Уведомление об опасном объекте в здании судебного учреждения к правоохранителям Киева пришло приблизительно в 13:00. На вызов оперативно отправились наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции.