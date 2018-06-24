22:19 24.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100197459:roman

В Киеве неизвестные сообщили о минировании железнодорожной станции - ФОТО

В Соломенском районе столицы заминировали железнодорожную станцию "Караваевы Дачи". Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестные сообщили о минировании железнодорожной станции - ФОТО

На линию "102" около 20:00 поступила информация о минировании вокзала. Сейчас на месте станции работают патрульная полиция, скорая помощь, эксперты-криминалисты, бойцы ГСЧС, кинологи и пиротехники. Правоохранители и профильные сотрудники провели эвакуацию сотрудников станции и пассажиров. 

Покамест никаких посторонних и взрывоопасных предметов на станции найдено не было. Принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по окончании проверки. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице " заминировали" Соломенский суд. Уведомление об опасном объекте в здании судебного учреждения к правоохранителям Киева пришло приблизительно в 13:00. На вызов оперативно отправились наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции.


Поделиться
Читайте также:
 
Эрдоган находится в одном шаге от победы на президентских выборах Трамп в очередной раз решил "вернуть величие" американскому народу Сборная Великобритании "катком прошлась" по мезоамериканцам из Панамы Сборная Великобритании "катком прошлась" по мезоамериканцам из Панамы
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив