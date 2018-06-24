Столичные власти решили перекрыть Крещатик в День молодежи

Об этом передает пресс-служба ведомства. Сообщается, что с 00:00 часов 24 июня до 6:00 часов 25 июня троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н будут следовать от ул. Белицкой до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко.

Кроме того, из-за проведения плановых ремонтных работ асфальтобетонного покрытия на ул. Институтской на участке от ул. Шелковичной до ул. Липской будет частично ограничено движение автомобилей и общественного транспорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве до конца лета ограничено движение по мосту Патона. Из-за значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018.