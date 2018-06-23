В Соломенском районе начался масштабный ремонт канализационного колектора

Таким образом, до 16 июля будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Борщаговской - от пересечения дома № 122 по улице Боткина.

В этом районе будет проведена реконструкцияканализационного коллектора на улице Борщаговской (камера в районе Воздухофлотского моста) в Соломенском районе.

После завершения работ предприятие обязано до 16 июля восстановить покрытие тротуаров и проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия. Коммунальщики просят граждан и автомобилистов заблаговременно планировать свой маршрут передвижения в центр города по этому участку дороги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", КП "Киевпастранс" временно закрыла движение трамваев маршрута №3. Закрывается движение трамваев маршрута №3 в связи с прокладкой инженерных сетей на станции линии скоростного трамвая "Кольцевая дорога".