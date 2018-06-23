17:41 23.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Соломенском районе начался масштабный ремонт канализационного колектора

КП "Киевводоканал" перекроет часть улицы Борщаговская в связи с проведением плановой замены канализационных труб. Об этом говорится на официальном сайте предприятия.

В Соломенском районе начался масштабный ремонт канализационного колектора

Таким образом, до 16 июля будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Борщаговской - от пересечения дома № 122 по улице Боткина.

В этом районе будет проведена реконструкцияканализационного коллектора на улице Борщаговской (камера в районе Воздухофлотского моста) в Соломенском районе.

После завершения работ предприятие обязано до 16 июля восстановить покрытие тротуаров и проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия. Коммунальщики просят граждан и автомобилистов заблаговременно планировать свой маршрут передвижения в центр города по этому участку дороги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", КП "Киевпастранс" временно закрыла  движение трамваев маршрута №3. Закрывается движение трамваев маршрута №3 в связи с прокладкой инженерных сетей на станции линии скоростного трамвая "Кольцевая дорога". 


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