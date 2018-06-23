05:00 23.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится еще одна зона рекреации

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.

В Киеве появится еще одна зона рекреации

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

На заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии также определились: 15 - "за" и 2 "воздержались".

Напомним, что городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством Российской Федерации имени убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе. Согласно опубликованной петиции, известный киевский зодчий, лауреат украинских и международных конкурсов, автор шедевров киевского градостроительства Андрей Миргородский не удостоен упоминания в городском пространстве.


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