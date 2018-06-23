В Киеве обнаружили труп мужчины - ФОТО

Сообщается, что около ресторана "Галера" был обнаружен труп молодого человека. Личность потерпевшего установили прибывшие на место происшествия правоохранители. Погибшим оказался мужчина из Хмельницкой области. При нем обнаружили его документы. Чем занимался в Киеве - неизвестно.

По предварительной информации, смерть наступила в результате асфиксии.

По словам свидетелей, погибшего видели вчера на пляже у кафе "Весхо" - мужчина распивал спиртные напитки, а затем ушел из заведения в неизвестном направлении. Точную причину смерти установит следствие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории села Первозвановка в окрестностях Кропивницкого местные жители наткнулись на изуродованный человеческий труп.