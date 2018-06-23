14:13 23.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве коммунальщики опять перекроют движения трамвайного пути №3

КП "Киевпастранс" временно закрыла движение трамваев маршрута №3. Об этом говорится на официальном сайте предприятия.

В Киеве коммунальщики опять перекроют движения трамвайного пути №3

В ночь на 23,24 и 25 июня 2018 (с 00 ч. 30 мин. До 5 ч. 10 мин.) Закрывается движение трамваев маршрута №3 в связи с прокладкой инженерных сетей на станции линии скоростного трамвая "Кольцевая дорога" .

Таким образом, движение трамваев будет организовано по трассе: "Станция "Старовокзальная - Михайловская Борщаговка".

Последние отправления трамваев маршрута №3 сегодня, 23 июня, по собственному маршруту будут отправляться по следующему графику:

- с Кольцевой дороги в 23:50;
- с станции Старовокзальнои в 0:00.

Трамваи маршрута №1 будут курсировать по собственному графику без изменений. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице с 00:30 до 04:50 перекрывали движение трамваев маршрутов №28 и №33К в связи с заменой трамвайного узла по улице Гната Хоткевича.


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