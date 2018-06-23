Стало известно, сколько будут платить киевляне за горячую воду

В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составит 15,78 гривен за 1 куб. м, из них:

- 8,292 гривен за 1 куб. м водоснабжения;

- 7,488 гривен за 1 куб. м водоотводу.

Напомним, что столичная компания "Киевводоканал" опубликовала тарифы на оплату за услуги предоставления холодной воды для жителей столицы.

Таким образом, средний рост тарифов составляет 13,1 процентов по централизованному снабжению холодной воды и 14,8 процентов по водоотведению. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их публикации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг рассмотрела предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше.