21:00 23.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько будут платить киевляне за горячую воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг опубликовала новые цены за оплату горячей воды для киевлян. Об этом передает пресс-служба КГГА.

Стало известно, сколько будут платить киевляне за горячую воду

В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составит 15,78 гривен за 1 куб. м, из них:

- 8,292 гривен за 1 куб. м водоснабжения;

- 7,488 гривен за 1 куб. м водоотводу.

Напомним, что столичная компания "Киевводоканал" опубликовала тарифы на оплату за услуги предоставления холодной воды для жителей столицы. 

Таким образом, средний рост тарифов составляет 13,1 процентов по централизованному снабжению холодной воды и 14,8 процентов по водоотведению. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их публикации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг рассмотрела предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше. 

 


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