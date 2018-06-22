В столице пожар уничтожил несколько МАФов – ФОТО

Отмечается, что накануне вечером в оперативно-координационный центр поступило сообщение о возгорании. Сотрудники спецслужбы установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м.

Стоит добавить, что к тушению пожара были привлечены несколько единиц пожарного состава.

Также сообщается, что погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев - Житомир водитель иномарки стал виновников пожара на заправочной станции. Мужчина самостоятельно решил заправить свой транспорт, но перед отъездом забыл вытащить пистолет из бака топливной колонки и начал движение в сторону выезда с АЗС.