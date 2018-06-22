В пятницу с утра в работу наземного столичного транспорта будут внесены изменения

Как сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, в частности, движение троллейбусов маршрута №38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной).

Автобусы маршрута №24 будут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала до стадиона "Динамо" имени Лобановского. Для троллейбуса №38 и автобуса №24 на время проведения мероприятий временно отменяется остановка "Парк Вечной Славы".

Движение автобусного маршрута в режиме маршрутного такси №520 в указанное время будет осуществляться по следующей схеме:

станция метро "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбедская площадь - улица Большая Васильковская - улица Евгения Коновальца - улица Михаила Заднепровского - улица Генерала Алмазова - улица Цитадельная - улица. Лейпцигская - улица Московская - далее по существующей схеме.

Кроме этого, автобусный маршрут в режиме маршрутного такси №470 будет курсировать по схеме: улица Ягодная - проспект Науки - бульвар Дружбы Народов, бульвар Леси Украинки - улица Генерала Алмазова - улица Цитадельная - улица Лейпцигская - улица Московская - далее по существующей схеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.