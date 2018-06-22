В Киевской области стартовали контрдиверсионные учения

Отмечается, что в этих учениях примут участие СБУ, подразделение Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ и органов государственной власти, которые пройдут на территории Богуславского, Мироновского, Рокитнянского и Таращанского районов.

Также в ведомстве, обратились к жителям указанных районов во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных населенных пунктах спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Кроме того, в СБУ призвали соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с первого июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения "Perkūnas griausmas 2018". Отмечается, что учения будут проходить на протяжении двух недель с 3 по 15 июня, литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО проведут совместные учения стран Балтии.