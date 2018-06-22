В Киеве "обчистили" главу Конституционного суда Литвы

Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил УП пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По словам Токало, в одном из магазинов по улице Гончара у него украли кошелек с денежными средствами.

Полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса "Кража". Сумму денег, которую злоумышленники украли у Жалимаса, правоохранители не называют. Продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Голосеевском районе двое неизвестных ограбили пункт обмена валют. Сколько именно денег украли злоумышленники пока не сообщает.