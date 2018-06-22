В Киеве из-за фестиваля перекроют одну из центральных улиц

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Так, с 00:00 24 июня до 6:00 25 июня троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н будут следовать от ул. Белицкой до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по собственному маршруту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве до конца лета ограничено движение по мосту Патона. "Киевавтодор" до конца лета будет проводить ремонт пролетного строения моста.

В компании также пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста. Из-за значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018, - уточнили в "Киевавтодоре", пропросив водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.