21:06 22.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев "застыл" в пробках - ФОТО

По состоянию на 21:00 уровень пробок в Киев достиг отметки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps.

Киев

Огромные заторы образовались на Набережном шоссе, на Подоле, Крещатике, Большой окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко.

Проблема с движением общественного транспорта наблюдается около станций метро "Олимпийская", "Театральная", "Крещатик", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная". Со скоростью 5-10 км\час движется авто в направлении проспекта Юрия Гагарина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Броварском проспекте начались запланированные ремонтные работы. Дороги и пути от Никольской Слободки, Левобережной площади и Броварского проспекта в Днепровском районе реконструируют ливневую канализацию от уул. Митрополита Андрея Шептицкого (уул. Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив.


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