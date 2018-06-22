Киев "застыл" в пробках - ФОТО

Огромные заторы образовались на Набережном шоссе, на Подоле, Крещатике, Большой окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко.

Проблема с движением общественного транспорта наблюдается около станций метро "Олимпийская", "Театральная", "Крещатик", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная". Со скоростью 5-10 км\час движется авто в направлении проспекта Юрия Гагарина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Броварском проспекте начались запланированные ремонтные работы. Дороги и пути от Никольской Слободки, Левобережной площади и Броварского проспекта в Днепровском районе реконструируют ливневую канализацию от уул. Митрополита Андрея Шептицкого (уул. Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив.