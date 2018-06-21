11:15 21.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло очередное ДТП с участием полицейского приуса - ФОТО

В Киеве на улице Лебедева-Кумача столкнулись Daewoo Lanos полицейский Toyota Prius. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве произошло очередное ДТП с участием полицейского приуса - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не пропустил полицейского, когда тот пытался заехать на стоянку супермаркета "ЭКО-маркет". Аналогичные действия проделал и полисмен, который также проигнорировал желание иномарки быстрее завернуть в поворот. В результате произошло столкновения служебного и частного транспортов. Никто не пострадал. 

В последствии ДТП в пресс-службе патрульной полиции обратились к автомобилистам с просьбой пропускать служебный транспорт во время исполнения их обязанностей. 

Ранее похожий случай был зафиксирован во Львове. На улице Варшавской автомобиль полиции наехал на пешехода, когда тот пытался пересечь двухполюсную дорогу в неположенном месте. От удара мужчина потерял сознание, его госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал.


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