В Киеве попрощались с поэтом и политиком Иваном Драчом - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщают украинские СМИ, попрощаться с Драчом пришли многие украинские политики, среди которых премьер-министр Владимир Гройсман и президент Украины Петр Порошенко.

Глава украинского государства отметил, что Иван Драч - это мыслитель, философ, поэт, душа нашего народа, шестидесятник, который в конце 80-х - начале 90-х годов на время оставил творчество, чтобы создать крупнейшее свое произведение.

"Первый председатель "Народного руху", политической силы, которая творила независимость, большой мой друг. Сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царствие Небесное", – добавил после церемонии прощания Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в больнице "Феофания" во вторник, 19 июня, умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч.