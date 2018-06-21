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В Киеве до конца лета ограничено движение по мосту Патона

Столичная власть до 30 августа 2018 года намерена ограничить движение по мосту Патона в Киеве.

В Киеве до конца лета ограничено движение по мосту Патона

"Киевавтодор" до конца лета будет проводить ремонт пролетного строения моста. Как сообщили в среду, 20 июня, в компании, движение транспорта будет ограничат в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

В компании также пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста. Из-за значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018, - уточнили в "Киевавтодоре", пропросив водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 20 июня 2018 года будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы по улце Городской.


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