У пассажира столичного метро обнаружили арсенал оружия - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, мужчина на станции "Академгородок" вызвал у них подозрения, после чего они решили проверить его документы и рюкзак с которым он напрявлялся в неизвестное место.

Оказалось, что гражданин Украины пытался перевезти на общественном транспорте целый ряд боеприпасов. Среди них - граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

По словам полицейских, все обнаруженные предметы конфисковали и направили на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на частной вечеринке в одном ночном клубе в Каракасе неизвестный активировал гранату со слезоточивым газом.