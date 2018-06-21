12:50 21.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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У пассажира столичного метро обнаружили арсенал оружия - ФОТО

В четверг, 21 июня, у пассажира киевского метрополитена изъяли гранату РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. 

У пассажира столичного метро обнаружили арсенал оружия - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, мужчина на станции "Академгородок" вызвал у них подозрения, после чего они решили проверить его документы и рюкзак с которым он напрявлялся в неизвестное место.

Оказалось, что гражданин Украины пытался перевезти на общественном транспорте целый ряд боеприпасов. Среди них - граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. 

По словам полицейских, все обнаруженные предметы конфисковали и направили на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на частной вечеринке в одном ночном клубе в Каракасе неизвестный активировал гранату со слезоточивым газом.


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