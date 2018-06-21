НКРЭКУ подняла тарифы на холодную воду для Киевводоканала

Соответствующие решения были приняты на заседании регулятора в четверг, 21 июня. Согласно принятому документу, оптовые тарифы составят:

2,48 гривен за кубический метр - на водоснабжение (+14,29%);

2,37 гривен за кубический метр - на водоотведение (+11,79%).

Тарифы для всех остальных потребителей составят (жителей частного сектора и коллективных потребителей):

6,91 гривен за кубический метр - водоснабжение (+9,34)%;

6,24 гривен за кубический метр - водоотвод (+13,45%).

Кроме того, НКРЭКУ приняла еще одно постановление, согласно которому, тарифы для жителей многоэтажных домов составят:

7,32 гривен за кубический метр - водоснабжения;

6,61 гривен за кубический метр - водоотведения.

Таким образом, средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная компания "Киевводоканал" планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Тарифы будут повышены на 49,6% до 23,17 гривен. Как сообщила во вторник, 5 июня, директор департамента экономики и финансов предприятия Ирина Кирилюк, пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.