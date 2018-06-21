Несколько районов Киева вновь остались без горячей воды

Руководство предупредило о плановых отключениях водоснабжения 21 июня по ряду адресов.

Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы в дневное время суток, когда большинство населения находится на работе.

В связи с этим сегодня будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

- с 10.00 до 17.00 - ул. Большая Васильковская, 69 (ГП УкрДАГП)

- с 10.00 до 23.00 - ул. Метрологическая, 12 (НИИ)

- с 10.00 до 24.00 - ул. Науки, 43, 54-Б (ж / б); ул. Лысогорская, 4 (институт)

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды. При этом с началом отопительного сезона жители столицы могут остаться и без тепла. На сегодняшний день по его управление перешли сети и котельные. Однако "Нафтогаз" отказался подписывать с компанией договор на поставку газа, пока та не возьмет на себя долги "Киевэнерго". В связи с чем сейчас без горячей воды остались более трех тысяч столичных домов.