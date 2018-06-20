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В Киеве ограничили купание на пляже "Тельбин"

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует киевлянам купание на пляже "Тельбин".

В Киеве ограничили купание на пляже

Как пояснили в предприятии во вторник, 19 июня, временно купаться не рекомендуется только на одном пляже. На указанном пляже вывешен желтый флаг.

На остальных 12 пляжах вывешен флаг зеленого цвета, что означает, что купаться разрешено без риска для здоровья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 июня "Плесо" не рекомендовало купание на пляже "Тельбин" в Киеве.

7 мая в Киеве открыли 13 пляжей, семь из которых претендуют на международную премию.


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