В Киеве На Крещатике произошла авария - ФОТО

На улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около восьми часов утра. Один легковой автомобиль, двигаясь по Крещатику по направлению к Бессарабской площади, врезался в другой автомобиль, который ехал в том же направлении. В авто, которое позади, разбита передняя левая фара.

Сейчас два автомобиля стоят на проезжей части, а другие авто объезжают место аварии. На месте пока нет правоохранителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 19 июня, в Харькове автобус ЛАЗ 4207 въехал в припаркованные машины. В результате инцидента сразу четыре машины были разбиты. При этом из людей никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в области, авария произошла на улице Дружбы Народов. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и его машина наезд на два припаркованных автомобиля ГАЗ 3302 на обочине дороги. После чего автобус продолжил двигаться и разбил еще два транспортных средства Subaru Tribeсa и Daewoo Lanos, которые находились на площадке для парковки.