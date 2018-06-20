В Киеве могут сделать платным въезд в центр города

Согласно этому плану после изучения возможность снижения количества автомобилей, которые ежедневно въезжают в центр города, планируют постепенно ввести платный въезд в центр столицы. При этом тарифы на парковку предлагают установить с индексом увеличение на центральную зону. Об этом во вторник, 19 июня, на своей страничке в Facebook сообщил Институт Генерального плана Киева.

По словам экспертов, на данный момент в столице зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей. Кроме того, ежедневно в столицу прибывает огромное количество автомобилей из других регионов Украины.

По статистике, в утренний час пик в столицу въезжает около 100 тысяч машин, большинство из которых проезжает центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных дорог.

Таким образом, для решения этих проблем, основываясь на зарубежном опыте планируется:

заинтересовать население ездить в общественном транспорте;

построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро);

сортировать парковочные места вдоль улиц;

четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и высокие штрафы за их нарушение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сейчас в Киеве разрабатывают новую систему парковки, после ее введения штраф за нарушение правил парковки будет превышать тысячу гривен.