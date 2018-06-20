Промывка труб: пить воду из крана киевлянам строго запрещено

Отмечается, что промывка труб будет проводится с 00:00 до 07:00 на следующих улицах:

- ул. Драйзера (парные номера),

- ул. Маяковского (от ул. Драйзера до ул. Сабурова, парные номера),

- ул. Сабурова (нечетные номера),

- ул. Маяковского (от ул. Закревского, до ул. Сабурова, нечетные номера).

Кроме того, в ходе проведения профилактических работ не рекомендуется использовать воду из-под крана для гигиенических нужд и приготовления пищи. После проведения промывки следует спустить воду, если она имеет сторонний запах или не является прозрачной.

Также в ведомстве добавили, что промывка - это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах не застаивалась, и её качество не ухудшалось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная компания "Киевводоканал" планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Тарифы будут повышены на 49,6% до 23,17 гривен.