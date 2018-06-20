На Крещатике обрушился балкон дома - ФОТО

В Киеве в ночь на среду, 20 июня, в центре обрушился балкон одного из домов.
Инцидент произошел на столичном Крещатике. К счастью, никто из людей не пострадал.
Как сообщают очевидцы, возле Бессарабской площади обвалилась часть балкона одного из домов.
Сейчас место происшествия огорожено, на тротуаре установлена табличка с надписью "Опасная зона. Падают обломки балкона!!!".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева в среду утром, 20 июня, произошла авария. На улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал.