11:15 20.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике обрушился балкон дома - ФОТО

В Киеве в ночь на среду, 20 июня, в центре обрушился балкон одного из домов.

На Крещатике обрушился балкон дома - ФОТО

Инцидент произошел на столичном Крещатике. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщают очевидцы, возле Бессарабской площади обвалилась часть балкона одного из домов.

Сейчас место происшествия огорожено, на тротуаре установлена табличка с надписью "Опасная зона. Падают обломки балкона!!!".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева в среду утром, 20 июня, произошла авария. На улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал.


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